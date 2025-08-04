يأتي ذلك رغم إعلان الشركة تسجيل صافي خسارة قدره 4.07 مليار ريال (1.08 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025.

وقالت "سابك "، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" الأحد ، إن سبب الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بصافي ربح 2.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على أداء الشركة خلال هذه الفترة.

ومن أبرز هذه العوامل تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال، نتيجة لإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الشركة لمراجعة محفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين ربحية الشركة.

كما سجلت الشركة تراجعا في الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 1.02 مليار ريال، متأثرة بانخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا.

كما ارتفعت تكاليف المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال، نتيجة لعملية إعادة التقييم التي أجرتها الشركة.

الجدير بالذكر أن الشركة سجلت إيرادات فصلية بواقع 35.6 مليار ريال وبنسبة تراجع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس نصف سنوي، حققت الشركة زيادة في الإيرادات بواقع 2.5 بالمئة لتصل إلى 70.2 مليار ريال.