وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن المشروع سيمكن من توريد ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، مضيفا أن المرحلة الأولى ستبدأ بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز قادمة من أذربيجان مرورا بتركيا.

من جانبه قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تصدر الكهرباء إلى سوريا عبر 8 نقاط مختلفة، مشيرا إلى خطط لزيادة القدرة التصديرية بنسبة 25 بالمئة في المرحلة الأولى، مع إمكانية مضاعفتها لاحقا.

وأضاف بيرقدار أن تركيا قادرة على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى سوريا، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات الكهرباء لنحو خمسة ملايين أسرة.