وكانت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قد حققت أرباحا صافية بلغت 1.450 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024.

ولم يذكر التقرير سبب هبوط الأرباح، لكن يُعتقد أن انخفاض أسعار النفط كان سببا رئيسيا، فطبقا لتقرير الشال، الذي تصدره شركة الشال للاستشارات بالكويت، هبط متوسط سعر برميل النفط الكويتي في السنة المالية 2024-2025 بنسبة 5.5 بالمئة إلى 79.7 دولار للبرميل، من 84.4 دولار للبرميل في السنة السابقة.

ورغم ذلك، قال التقرير السنوي لمؤسسة البترول إن شركة نفط الكويت التابعة لها نجحت وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، في بلوغ هدفها السنوي في إنتاج النفط، إذ وصلت الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط إلى 2.59 مليون برميل يوميا.

وشركة نفط الكويت هي المصدر الرئيسي لإنتاج النفط الخام في الكويت، إلى جانب الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تضطلع بالإنتاج من المنطقة المقسومة مع السعودية.

واعتبر التقرير أن بلوغ هذا المعدل "يعد إنجازا تشغيليا هاما يعكس مدى جهود الشركة المتواصلة لتحسن أدائها".

وذكر أن الشركة نجحت في إنتاج 95 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل، وهو أعلى إنتاج منذ بداية تشغيل مشروع إنتاج النفط الثقيل في 2020.