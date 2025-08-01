وجاء التراجع الحاد في أعقاب صدور نتائج أعمال عملاقي التكنولوجيا الأميركيين آبل وأمازون، بالإضافة إلى حذر المستثمرين قبل صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي تترقب الأسواق صدورها عقب ظهر الجمعة.

وانخفض مؤشر "داكس" الرئيسي بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة إلى 23776 نقطة، في تراجع إلى المستوى الذي سجله أوائل يوليو الماضي.

وفاق معدل تراجع المؤشر نسبة 1% على أساس أسبوعي.

وانخفض مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم في بداية التعاملات اليوم بنسبة 1% إلى 30688 نقطة.

كما انخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" الرئيسي في منطقة اليورو بنسبة 1.1%.