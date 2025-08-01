وبلغت إيرادات العمليات الجارية 736 مليون يورو، بزيادة نسبتها 43 بالمئة.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار يورو، مدفوعة بجميع أعمالها.

وأضافت الشركة أنه خلال الربع الثاني من عام 2025، استقبلت "إير فرانس-كيه.إل.إم"، 27.3 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة عن العام الماضي.

وفي ظل زيادة السعة وحركة المسافرين بنسبة 4.2 بالمئة، استقر معدل الإشغال عند نسبة 87.8 بالمئة. وأكدت المجموعة توقعاتها المالية للعام المالي 2025.