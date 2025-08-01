وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها أمس الخميس، إن الميزانية التقديرية للعام 2025، بينت أن الايرادات 1.18 تريليون ريال والمصروفات 1.28 تريليون ريال والعجز 101 مليار ريال

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات النفطية 151 مليار ريال، ما يمثل 50 بالمئة من إجمالي الإيرادات، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، بنسبة 9.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وأظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2025 أن الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 149.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7 بالمئة، ما يعكس استمرار جهود تنويع مصادر الدخل.

الاقتصاد يسجل نموا بـ 3.9%

وفي وقت سابق أظهرت بيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.7 بالمئة، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8 بالمئة، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6 بالمئة.

وأشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6 بالمئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6 بالمئة، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8 بالمئة.