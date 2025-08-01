وحقق سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10.6 بالمئة، ما يعكس قوة السوق المحلية والتحول العالمي الشامل نحو أسواق مالية تتسم بالمرونة والتركيز على النمو.

كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 995 مليار درهم.

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: حقّق سوق دبي المالي أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال والتفاعل القوي من المستثمرين. ويعكس صعود مؤشر السوق، إلى جانب المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب، الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، في وقت يسجل فيه القطاع العقاري حركة غير مسبوقة، وتتنامى فيه صناديق التحوّط، وتزداد تدفّقات رأس المال، ما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 191 بالمئة ليصل إلى 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بزيادة قوية في الدخل التشغيلي وعوائد الاستثمار المستقرة، بالإضافة إلى دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري.

وبلغت المصاريف باستثناء الضرائب، 111.8مليون درهم مقارنة مع 110.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية للسوق. ووصل إجمالي الإيرادات إلى 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 157.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 642.2 مليون درهم، مقارنة مع 99.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس النمو المُطرد في السوق.

وشهد سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 692 مليون درهم، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول إلى 85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 77 بالمئة مقارنة مع 48 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.

كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 37 بالمئة ليصل إلى نحو 13,900 صفقة يومياً.

واستقطب سوق دبي المالي 53,655 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2025، 84 بالمئة منهم من الأجانب، ما رفع قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر.

وارتفعت نسبة التداول من شريحة المؤسسات بشكل ملحوظ لتشكل تداولاتها 71 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، فيما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53 بالمئة من إجمالي حجم التداول، وشكلت نسبة ملكيتهم 20 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية.

وخلال النصف الأول من عام 2025، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي البارز لصندوق مساكن دبي ريت، وهو أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق متخصص في قطاع تأجير الأصول السكنية.

وجمع الطرح عائدات بقيمة 2.145 مليار درهم، وشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين وبلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة. وبلغت القيمة السوقية عند الإدراج نحو 14.3 مليار درهم ليرسخ مساكن دبي ريت مكانته كأكبر صندوق استثمار عقاري مُدرج خليجياً، مُؤكّداً ثقة المستثمرين القوية في قطاع العقارات في دبي.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 995 مليار درهم، في انعكاس مباشر للتنوع الاقتصادي في دبي، حيث تتوزع هذه القيمة على عدد من القطاعات الرئيسية تشمل: القطاع المالي 40 بالمئة، العقارات 20 بالمئة والمرافق 17 بالمئة، والصناعات12 بالمئة، وخدمات الاتصالات 5 بالمئة، فيما تستحوذ قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى على النسبة المتبقية.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشكل أداء سوق دبي المالي خلال النصف الأول من عام 2025 دليلاً على مسار التطوّر الممنهج والمدروس والتقدم المستمر في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين، ويؤكّد الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت استمرار قوة نشاط الاكتتابات الأولية وتنامي إقبال المستثمرين على فئات أصول أكثر تنوعاً، ومع توسيع نطاق المنتجات وتعزيز البنية التحتية، يواصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمركز محوري لجذب رؤوس الأموال ومنصة انطلاق لأكثر الشركات طموحاً في المنطقة.