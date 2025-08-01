وسجلت آبل عملاق التكنولوجيا الأميركي أرباحا صافية بلغت 23.4 مليار دولار للربع، ارتفاعا من 21.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت آبل قد قدرت في وقت سابق أن الرسوم الجمركية ستكلف الشركة حوالي 900 مليون دولار خلال الربع.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك خلال مكالمة جماعية إن العبء الفعلي كان أقل بقليل، حيث بلغ 800 مليون دولار.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع آبل الآن تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 94 مليار دولار، حيث أشار كوك في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأميركية إلى أن حوالي 1 بالمئة من الزيادة كانت مدفوعة بالمشتريات المسبقة قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية.

وظل قطاع هواتف آيفون المحرك الرئيسي للشركة، حيث نما بنسبة 13 بالمئة ليصل إلى ما يقل قليلا عن 44.6 مليار دولار - وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 40 مليار دولار. ويعد آيفون أهم منتج لآبل بفارق كبير.

ويجري تصنيع أجهزة آبل في الغالب في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام. وقد تم فرض رسوم جمركية عالية تدريجيا على الواردات من هذه البلدان. قبل ثلاثة أشهر، وقال كوك إن حوالي نصف هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة يتم شحنها الآن من الهند.