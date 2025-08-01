وصدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء بقليل من مساء الخميس. وجاء ذلك بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري.

ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث للصحفيين في مكالمة مشترطا عدم الكشف عن هويته، وسيجري تنفيذ الرسوم الجمركية في تاريخ لاحق من أجل تنسيق جدول المعدلات.

وبعد تهديد أولي لدولة ليسوتو الأفريقية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة، سيجري الآن فرض ضريبة على سلع البلاد بنسبة 15 بالمئة. وستكون الرسوم الجمركية على تايوان 20 بالمئة، وباكستان 19 بالمئة، وإسرائيل، وأيسلندا، وفيجي، وغانا، وغيانا، والإكوادور من بين الدول التي تخضع سلعها المستوردة لضريبة بنسبة 15 بالمئة.

وكان ترامب قد أعلن عن رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع من البرازيل، لكن الأمر كان بنسبة 10 بالمئة فقط حيث أن الـ 40 بالمئة الأخرى كانت جزءا من إجراء منفصل وافق عليه ترامب يوم الأربعاء.

وجاء الأمر في ختام يوم خميس حافل حيث سعت الدول لمواصلة التفاوض مع ترامب. وحدد الأمر المعدلات لـ 68 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا، مع معدل أساسي بنسبة 10 بالمئة يتم فرضه على الدول غير المدرجة في الأمر.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن المعدلات تستند إلى الخلل التجاري مع الولايات المتحدة والملفات الاقتصادية الإقليمية.

وفي صباح يوم الخميس، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بشأن التجارة. ونتيجة للمحادثة، قال الرئيس الأميركي إنه سيدخل في فترة تفاوض مدتها 90 يوما مع المكسيك، أحد أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. وستبقى معدلات الرسوم الجمركية الحالية عند 25 بالمئة، انخفاضاً من 30 بالمئة التي كان قد هدد بها سابقا.

وكتبت شينباوم على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اتصال مع ترامب وصفته بأنه "ناجح للغاية" من حيث تعرف الزعيمين على بعضهما البعض بشكل أفضل: "تجنبنا الزيادة في الرسوم الجمركية المعلنة للغد وحصلنا على 90 يوما لبناء اتفاق طويل الأجل من خلال الحوار".

وقال ترامب للصحفيين بعد ظهر الخميس دون تفصيل لشروط تلك الاتفاقيات أو الدول المعنية: "لقد أبرمنا بضع صفقات اليوم وهي صفقات ممتازة للبلاد". ورفض المسؤول الكبير في الإدارة الكشف عن الدول التي لديها صفقات جديدة خلال المكالمة مع الصحفيين.

وقال ترامب إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد اتصل قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على العديد من سلع بلاده، لكن "لم نتحدث إلى كندا اليوم".

وكان ترامب قد حدد اليوم الجمعة كموعد نهائي بعد أن تسببت رسومه الجمركية السابقة في "يوم التحرير" في أبريل في ذعر في سوق الأسهم. وأدت معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل غير عادي التي كشف عنها في أبريل إلى مخاوف من الركود — مما دفع ترامب إلى تحديد فترة تفاوض مدتها 90 يوما.

وعندما لم يتمكن من إبرام عدد كافٍ من الصفقات التجارية مع الدول الأخرى، قام بتمديد الجدول الزمني وأرسل خطابات إلى قادة العالم تسرد المعدلات ببساطة، مما أدى إلى سلسلة من الصفقات المتسرعة.