وزادت إيرادات ميتا ربع السنوية بنسبة 22 بالمئة إلى 47.5 مليار دولار في حين زاد صافي أرباحها بنسبة 36 بالمئة إلى 18.3 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

وقالت ميتا إنها تتوقع استثمار 66 مليار دولار على الأقل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، مع الإبقاء على الحد الأقصى المتوقع للاستثمارات عند مستوى 72 مليار دولار.

ومنذ 3 أشهر كانت الشركة تتوقع استثمار 64 مليار دولار كحد أدنى في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة التفوق على الشركات المنافسة مثل غوغل وأوبن أيه. ي وإكس.أيه. ي التابعة للملياردير إيلون ماسك في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع ميتا تحقيق إيرادات تتراوح بين 47.5 و50.5 مليار دولار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين تحوم توقعات المحللين حول 46 مليار دولار فقط.

وارتفع سعر سهم ميتا بأكثر من 10 بالمئة بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس.