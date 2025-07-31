وتوقعت شركة البرمجيات إنفاقا رأسماليا قياسيا بقيمة 30 مليار دولار في الربع الحالي، وهو الربع الأول بالسنة المالية للشركة، وأعلنت عن ارتفاع كبير في مبيعات أعمال منصة الحوسبة السحابية (أزور) أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت 8.6 بالمئة إلى 557.34 دولار في التعاملات المبكرة قبل فتح السوق، مما رفع قيمتها إلى 4.14 تريليون دولار.

إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار

وبعد إغلاق وول ستريت الأربعاء، أعلنت شركة مايكروسوفت أن الإيرادات السنوية لمنصة الحوسبة السحابية الرائدة أزور تجاوزت 75 مليار دولار، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام الماضي.

ويعد قطاع أزور السحابي محورا رئيسيا في جهود مايكروسوفت للتحول نحو الذكاء الاصطناعي، لكن الشركة لم تكشف حتى يوم الأربعاء عن حجم العائدات التي يدرها هذا القطاع.

وجاء هذا الكشف ضمن التقرير المالي السنوي لشركة البرمجيات العملاقة. كما أعلنت الشركة أن أرباحها في الربع الرابع من سنتها المالية بلغت 34.3 مليار دولار، أو 3.65 دولار للسهم الواحد، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 3.37 دولار للسهم.

وسجلت مايكروسوفت إيرادات قدرها 76.4 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام الماضي. وكان محللو شركة فاكت سيت ريسيرش توقعوا إيرادات بنحو 73.86 مليار دولار.