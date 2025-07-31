وقال ترامب على منصته تروث سوشيال: "لقد اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على كوريا الجنوبية، ولن تُفرض أي رسوم جمركية على أميركا"، وذلك بعد أن كان قد هدد سابقا بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات المنتجات الكورية الجنوبية بداية من أول أغسطس.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن معدل الرسوم الجمركية الجديد سيشمل أيضا واردات السيارات.

وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستقوم أيضا "بتقديم 350 مليار دولار للولايات المتحدة كاستثمارات مملوكة ومسيطر عليها من قبل أمريكا، ويتم اختيارها من قبلي، بصفتي رئيسا".

كما وافقت سول، وفقا للرئيس الأميركي، على شراء غاز طبيعي مسال أو منتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار، وقبول المنتجات الأميركية مثل السيارات والمنتجات الزراعية.

وتعد كوريا الجنوبية من كبار مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.