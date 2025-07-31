في قلب هذا التنافس تبرز الولايات المتحدة والصين كأبرز قوتين عالميتين، تسعيان كلٌّ بطريقته إلى ترسيخ موقعه في هذه الصناعة الحيوية. وبينما تركز بعض الأطراف على تطوير النماذج الأكثر تقدماً، يميل البعض الآخر إلى تسريع نشر التطبيقات العملية في مختلف القطاعات، بما يعكس اختلافاً في الرؤى والأولويات.

يفتح هذا المشهد الباب أمام تحولات جذرية، ليس فقط في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، بل أيضًا في طبيعة العلاقات الدولية ذاتها. ومن المرجّح أن يكون لمخرجات هذا السباق أثرٌ مباشر على رسم معالم النظام العالمي المقبل، سواء من حيث الفرص التنموية أو المخاطر المرتبطة بالهيمنة التكنولوجية.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن:

كلا البلدين (الولايات المتحدة والصين) يستثمران بكثافة في الذكاء الاصطناعي.

لكن، ظاهرياً على الأقل، يبدو أنهما يسعيان إلى تحقيق أهداف مختلفة؛ فبينما يُولي قادة الولايات المتحدة الأولوية لتطوير أذكى النماذج الممكنة، يُركز صانعو السياسات الصينيون بشكل أكبر على تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يبدو أن الحزب الشيوعي الصيني أقل اعتماداً على الذكاء الاصطناعي العام من نظرائه الأميركيين.

رغم أن مختبرات صينية رائدة مثل ديب سيك ، تُعلن عن طموحاتها في تطوير ذكاء اصطناعي يُضاهي قدرات العقل البشري، إلا أن كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين نادراً ما يتناولون الذكاء الاصطناعي العام.

ويضيف التقرير: تفتقر الحكومة الصينية إلى مصطلح رسمي يُعبّر عمّا يقصده الرئيس التفنيذي لشركة أوبين إيه آي، سام ألتمان، وآخرون بمصطلح الذكاء الاصطناعي العام. المصطلح المُستخدم في الصين هو "الذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض". وهذا يُشير إلى نظام مُطبّق على استخدامات مُتعددة، وليس ذكاءً بشريًا.

ولا تتخذ الحكومة الصينية خطوات واضحة لإنشاء البنية التحتية المادية اللازمة للذكاء الاصطناعي العام. فقد تباطأت في بناء "المجموعات العملاقة" من رقائق الحوسبة التي تبنيها شركات الحوسبة الضخمة الأميركية.

وبحسب التقرير فإنه حتى لو خاضت الولايات المتحدة والصين سباقاتٍ تبدو مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المنافسة المباشرة لا تزال شديدة. وسواءٌ شكّك شي في الذكاء الاصطناعي العام، أو شعر بالقيود، أو أخفى نواياه، فهناك خطرٌ كبيرٌ على كلا الجانبين من "المفاجأة التكنولوجية" - فعندما يكتسب منافسٌ قدرةً تكنولوجيةً غير متوقعة، قد يُفاقم ذلك من خطر الصراع.

منافسة على الريادة

المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية، الدكتور أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه في ظل السباق العالمي نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعدّ الولايات المتحدة والصين أبرز قوتين تتنافسان على قيادة هذا المجال الاستراتيجي. ورغم أن كلاً منهما تتبع نهجاً مختلفاً، فإن كلا البلدين يدفعان بعجلة التطوير بوتيرة متسارعة، مدفوعين بأهداف اقتصادية وتقنية وسياسية.

الولايات المتحدة.. الابتكار يقود المشهد

تتمتع الولايات المتحدة بتفوّق واضح في مجال البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.

شركاتها التقنية الكبرى مثل OpenAI، Google، Meta، وMicrosoft تُعد من الروّاد في تصميم النماذج المتقدمة مثل GPT-4 وGemini .

كذلك تُشكّل الشركات المصنعة للرقائق، وعلى رأسها Nvidia، العمود الفقري للبنية التحتية لتدريب هذه النماذج، ما يمنح أمريكا ميزة تنافسية كبيرة.

إلى جانب ذلك، تزدهر البيئة الأكاديمية الأميركية، حيث تنتج الجامعات الرائدة مثل MIT وStanford أبحاثاً مؤثرة وتُخرج نخبة العقول في المجال.

كما أن منظومة رأس المال المغامر في وادي السيليكون توفّر تمويلاً ضخماً للمشاريع الناشئة، مما يعزز سرعة الابتكار.

ويضيف بانافع: "رغم هذه القوة، تواجه الولايات المتحدة تحديات مثل ازدياد الدعوات إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية وحقوق الأفراد، إلى جانب التنافس الداخلي بين الشركات الكبرى الذي قد يُعيق التعاون وتوحيد الجهود".

الصين.. التنفيذ السريع والانضباط المركزي

تسلك الصين مساراً مختلفاً قائماً على التخطيط الاستراتيجي الحكومي والتنفيذ الواسع للتقنيات.

الحكومة الصينية وضعت الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية في خططها المستقبلية، وتسعى من خلال مبادرات مثل "صُنع في الصين 2025" و"خطة الذكاء الاصطناعي 2030" إلى جعل البلاد رائدة في هذا المجال.

الصين تتميز بقدرتها على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بسرعة كبيرة، بدءاً من التعليم والرعاية الصحية وصولاً إلى المراقبة الأمنية.

كما تستفيد من وفرة البيانات الناتجة عن عدد السكان الهائل، ومن بيئة تنظيمية مرنة تتيح جمع البيانات بكثافة.

لكن بانافع يقول في الوقت نفسه إن بكين لا تزال تعتمد على تكنولوجيا غربية متقدمة في مجال تصنيع الرقائق، وهو ما يجعلها عرضة للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات المعالجات. كما أن الابتكار المحلي رغم تطوره لا يزال يواجه قيوداً مرتبطة بالرقابة والانضباط السياسي.

نظرة مستقبلية

وبحسب بانافع، فإنه:

من المرجّح أن يستمر هذا التنافس لعقود قادمة، مع احتمالية أن يتخذ أشكالاً جديدة تشمل سباقاً في الذكاء الاصطناعي العسكري، والتنظيم الأخلاقي، وهيمنة الأسواق.

ما هو مؤكد أن نتائج هذا الصراع لن تؤثر فقط على التكنولوجيا، بل ستعيد رسم ملامح النظام العالمي نفسه، من حيث النفوذ، والقوة الناعمة، والسيادة الرقمية.

اقتراح صيني

واقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إنشاء منظمة لتعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا الدول إلى التنسيق بشأن تطوير وتأمين التكنولوجيا سريعة التطور، بعد أيام من كشف الولايات المتحدة عن خطط لتحرير الصناعة.

وفي حديثه في المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه محرك جديد للنمو، مضيفًا أن الحوكمة مجزأة ومؤكدًا على الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين البلدان لتشكيل إطار عمل معترف به عالميًا للذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان.

وحذر لي يوم السبت من أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يوازن مع المخاطر الأمنية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إجماع عالمي.

جاءت تصريحاته بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية صارمة، منخفضة التنظيم، تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال سريع التطور. واستهدف أحد الأوامر التنفيذية ما وصفه البيت الأبيض بنماذج الذكاء الاصطناعي "الواعية".

وفي افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي، أكد لي على الحاجة إلى الحوكمة وتطوير المصادر المفتوحة.

وقال إن "المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي جذبت اهتماما واسع النطاق... إن إيجاد التوازن بين التنمية والأمن يتطلب بشكل عاجل مزيدا من التوافق من جانب المجتمع بأكمله"، موضحاً أن بلاده "ستعمل بنشاط على تعزيز" تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر". كما أضاف أن بكين مستعدة لمشاركة التقدم مع الدول الأخرى، وخاصة الدول النامية في الجنوب العالمي.

فرضت واشنطن قيودا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصنعها شركات مثل إنفيديا ومعدات تصنيع الرقائق، مشيرة إلى مخاوف من أن التكنولوجيا قد تعزز القدرات العسكرية للصين.

ولم يذكر لي الولايات المتحدة بالاسم في خطابه، لكنه حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح "لعبة حصرية" لعدد قليل من البلدان والشركات، وقال إن التحديات تشمل عدم كفاية إمدادات رقائق الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل المواهب.

سباق محموم

أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، تقوده بشكل رئيسي قوتان عظميان: الولايات المتحدة والصين.

هذا التنافس لم يعد محصوراً في الأبحاث أو الشركات التقنية، بل أصبح محورياً في السياسات الاستراتيجية والأمن القومي والنفوذ الاقتصادي العالمي.

الإنفاق الضخم الذي تعتزم الصين تخصيصه للذكاء الاصطناعي، والذي قد يصل إلى 98 مليار دولار في 2025، ليس مجرد تطور تقني، بل هو تحرّك استراتيجي يعكس طموحاً قومياً لمنافسة الهيمنة الأميركية على هذه التكنولوجيا المحورية.

هذا يشكل نموًا بنسبة 48 بالمئة في الإنفاق الصيني خلال عام واحد فقط، مقارنة بسنة 2024، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق.

وهنا نجد أن الصين تتحرك كردّ فعل على مبادرة Stargate الأميركية التي ستضخ 500 مليار دولار في مراكز البيانات. والفرق أن الصين تركّز على الطاقة والبنية التحتية، بينما أميركا تركّز على أشباه الموصلات والرقائق.

ويضيف: لا ننسى أن نجاح نموذج DeepSeek الصيني برسوم حوسبة أقل أربك المعادلة، وأثبت أن الابتكار ليس حكراً على وادي السيليكون.. هذا النجاح حفّز شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى للإسراع بالاستثمار دون انتظار تفوق "هواوي" في الرقائق.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيقول إنها تستند إلى منظومة متكاملة من الجامعات الرائدة، وشركات التكنولوجيا العملاقة التي تقود تطوير النماذج اللغوية الضخمة والخوارزميات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أميركا بتفوق واضح في صناعة الشرائح الدقيقة، وهي البنية الأساسية التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي.

ورغم هيمنة الشركات الأميركية على البرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن هناك تحديات داخلية تتعلق بالتنظيم، الخصوصية، والأخلاقيات، فضلاً عن احتدام النقاش حول دور الدولة في توجيه هذا القطاع.

ويرصد العمري مجموعة من نقاط التحوّل ومؤشرات للمستقبلن على النحو التالي:

الحظر الأميركي على تصدير شرائح متقدمة للصين مثل شرائح Nvidia الخاصة بالتعلّم العميق يؤكد أن المنافسة لم تعد تكنولوجية فقط، بل جيوسياسية.

الصين تراهن على الأسواق العالمية في الجنوب العالمي، فيما تستثمر الولايات المتحدة في التحالفات التقنية مع أوروبا والهند واليابان.

المستقبل يعتمد على من يستطيع التحكم في البيانات، البنية التحتية، والموهبة البشرية، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الأخلاقية.

ويختتم حديثه قائلاً: نستطيع أن نقول إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد سباق تقني، بل معركة شاملة على النفوذ العالمي. قد تظل الولايات المتحدة متقدمة من حيث الابتكار المفتوح والنماذج الرائدة، لكن الصين تُظهر قدرة هائلة على التوسع السريع والتطبيق الفعّال. والعالم بأسره سيكون معنيًا بمخرجات هذا التنافس، سواء من حيث فرص التنمية أو مخاطر الهيمنة التكنولوجية.