وقال المصدر إن شركة الاستثمار المالي آيكونيك كابيتال تقود الجولة، التي من المتوقع أن تتراوح حصيلتها بين 3 و5 مليارات دولار، مضيفا أن أنثروبيك تُجري أيضًا مناقشات مع هيئة قطر للاستثمار وصندوق سنغافورة السيادي (جي.آي.سي) بشأن المشاركة في الجولة، بحسب بلومبرغ.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن التمويل الجديد سيمثل قفزة كبيرة في تقييم الشركة، وسيُرسّخ مكانتها كواحدة من أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم.

وقد قُدّرت قيمة أنثروبيك في جولة تمويل في وقت سابق من العام الحالي، وبلغت حصيلتها 5ر3 مليار دولار بنحو 5ر61 مليار دولار.

تأسست شركة أنثروبيك عام 2021 على يد موظفين سابقين في شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي، وقدمت نفسها نفسها كشركة موثوقة معنية بالسلامة، يثق بها المستخدمون.

سيعزز التمويل الجديد منافسة أنثروبيك مع أوبن أيه.آي وإكس آي.آي التابعة للملياردير إيلون ماسك، اللتين جمعتا مليارات الدولارات هذا العام لتمويل استثماراتهما في مراكز البيانات واستقطاب المواهب اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقُدّرت قيمة أوبن أيه.آي مؤخرًا بـ 300 مليار دولار، في حين يقال إن ماسك يسعى إلى وصول قيمة إكس أيه.آي إلى 200 مليار دولار.