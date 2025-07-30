وتتوقع مسودة الميزانية التي أعدها وزير المالية لارس كلينغبيل وصول الإنفاق العام إلى 520.5 مليار يورو (600.3 مليار دولار) واقتراض حوالي 174 مليار يورو لتمويل العجز فيها.

وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة التي تولت السلطة في مايو الماضي بتحديث البنية التحتية المتقادمة في البلاد وإعادة تسليح الجيش الألماني.

يأتي ذلك في حين مازالت ميزانية العام الحالي التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي تحت المراجعة، ومن المتوقع موافقة البرلمان عليها بعد انتهاء العطلة الصيفية.

ومن المحتمل التصويت على مشروع ميزانية العام المقبل في مجلس النواب الألماني خلال نوفمبر.

وسيعلن كلينغبيل عن مشروع ميزانية 2026 في الساعة 1230 ظهرا بتوقيت برلين (1030 بتوقيت غرنيتش).

وسيحدد المشروع أولويات الإنفاق مثل الاستثمار في النمو الاقتصادي وتحديث ألمانيا وزيادة الوظائف.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حذر وزير المالية الألماني من احتمال الحاجة إلى إجراءات تقشف شديدة اعتبارا من 2027 عندما تصل الفجوة التمويلية في الميزانية الاتحادية إلى حوالي 172 مليار يورو.