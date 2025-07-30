ونمت المبيعات العالمية لأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 5.1 مليون سيارة، مدفوعة بالطلب على السيارات الهجينة التي شكلت حوالي 43 بالمئة من مبيعاتها في أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

وارتفع إنتاج تويوتا العالمي من السيارات 5.8 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

أما بالنسبة ليونيو، فقد زادت المبيعات العالمية 1.7 بالمئة لتسجل 867906 سيارات، وارتفع الإنتاج 7.4 بالمئة ليصل إلى 854565 سيارة.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات علامتها التجارية الفاخرة (لكزس).