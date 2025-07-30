وارتفعت الأرباح التشغيلية على أساس سنوي من 13 مليون درهم لتصل إلى 156 مليون درهم، وقفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 81.7 بالمئة من 49 مليون درهم إلى 89 مليون درهم على أساس سنوي، كما توسعت هوامش الأرباح من 8.4 بالمئة إلى 12.7 بالمئة.

وأسهم توسيع الأسطول التجاري للشركة بإضافة 6 ناقلات متوسطة المدى للمنتجات البتروكيماوية، في دعم النمو القوي للإيرادات وتحسين توظيف الأصول.

وارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 179 بالمئة، من 176 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، إلى 490 مليون درهم، مدفوعاً بتحسّن كبير في تحصيل التدفقات النقدية المتنامية، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليار درهم.

وأسهمت اتفاقات التمويل التي أطلقتها الشركة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمحلية في إعادة هيكلة رأس المال، وتحسين تدفقات السيولة بشكل كبير، حيث بلغ مجموع التسهيلات المالية التي تم الحصول عليها 1.815 مليار درهم.

وعلى صعيد تنمية الموارد عبر الشراكات الإستراتيجية والتحالفات، حقق الكيان المشترك الذي أطلقته الصير مارين مع "دامن إنترناشيونال" إنجازا نوعيا بتوقيع عقد قيمته 1.3 مليار درهم مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في مارس 2025، لبناء سفن متطورة لدوريات القوات البحرية بدولة الإمارات.

كما وقعت شركة "أي أس بي آي" للشحن، وهي الكيان المشترك الذي تم تأسيسه مع "بي إنترناشيونال" للشحن واللوجستيات، عقدا بقيمة 660 مليون درهم، ومدته عشر سنوات حتى العام 2035، لتأجير ناقلتي الكايد والكور لغاز البترول المسال، ما يشكل نموذجاً عملياً للتوسع المستدام ورفع كفاءة رأس المال.