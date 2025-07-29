وقال بيان صحفي، الإثنين، إن "الأدلة أظهرت وجود خطر كبير يواجه المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من احتمال التعرض لمنتجات غير قانونية على المنصة".

وأضاف البيان أن "تحليل عملية تسوق سرية أجرتها المفوضية أظهر تحديدا أن المتسوقين على منصة تيمو معرضون بشكل كبير للعثور على منتجات غير مطابقة للمعايير ضمن العروض، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة".

ويحق للشركة الصينية الآن الرد على هذه الاتهامات ومعالجة المشكلات التي أثيرت في المراجعة.

وإذا فشلت "تيمو" في تبديد هذه المخاوف، يمكن للمفوضية أن تعلن بشكل رسمي عن انتهاك المنصة لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي وفرض غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة العالمية السنوية.

ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونن، إن "سلامة المستهلكين عبر الإنترنت ليست قابلة للمساومة في الاتحاد الأوروبي، وإن قوانين الاتحاد، ومن بينها قانون الخدمات الرقمية، تشكل الأساس لحماية أفضل على الإنترنت".

يذكر أنه تم فتح التحقيق حول المنتجات غير الآمنة المعروضة للبيع على منصة "تيمو" في أكتوبر الماضي.

وتحظى "تيمو" بشعبية كبيرة بين المستهلكين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر بالفعل من أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا، كما يتسوق ملايين الأشخاص في الاتحاد الأوروبي عبر هذه المنصة.