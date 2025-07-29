وأوضح البنك الإسلامي في بيانه أن ربحه الصافي بلغ 342.15 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 341.18 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.

وقرر بيت التمويل الكويتي توزيع أرباح نقدية قيمتها 10 فلوس للسهم الواحد أي بنسبة 10 بالمئة من القية الإسمية للسهم، عن فترة النصف الأول من 2025. والدينار الكويتي ألف فلس.