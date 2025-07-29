أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) في بيان منشور على البورصة الكويتية الثلاثاء، عن تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 174.04 مليون دينار (569.67 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع مبلغ 178.33 مليون دينار قبل عام.
وأوضح البنك الإسلامي في بيانه أن ربحه الصافي بلغ 342.15 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 341.18 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.
وقرر بيت التمويل الكويتي توزيع أرباح نقدية قيمتها 10 فلوس للسهم الواحد أي بنسبة 10 بالمئة من القية الإسمية للسهم، عن فترة النصف الأول من 2025. والدينار الكويتي ألف فلس.