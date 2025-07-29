ووفقًا للتقرير الصادر عن بنك التصدير والاستيراد الكوري، استحوذت كوريا الجنوبية على 25.1 بالمئة من طلبات بناء السفن العالمية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن حصة الشركات الكورية الجنوبية في الفترة نفسها من العام الماضي كانت 17.2 بالمئة فقط، ليتقلص الفارق بين حصة الشركات الكورية الجنوبية ومنافساتها الصينية من 51 نقطة مئوية إلى 26.7 نقطة فقط.

وفي العام الماضي، بلغت حصة كوريا الجنوبية من الطلبات العالمية للسفن 15 بالمئة، وهي أدنى نسبة لها في ثماني سنوات.

ويُعزى انتعاش هذا العام بشكل كبير إلى الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة. فقد اعتمد الممثل التجاري الأميركي سياسةً لفرض رسوم دخول الموانئ على شركات الشحن الصينية ومشغلي السفن الصينية الصنع، مما يُقلل فعليًا من الاعتماد على أحواض بناء السفن الصينية.

وفي النصف الأول من العام، شكلت سفن الحاويات 53.3 بالمئة من إجمالي حجم الطلبات التي تلقتها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن "تحول الطلبات من شركات بناء السفن الصينية إلى الشركات الكورية في ظل العقوبات الأميركية ساهم في زيادة حصة كوريا في السوق العالمية".

ورغم تحسن الأداء، شدد البنك على ضرورة أن تستغل صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية هذه الفرصة لتعزيز قدرتها التنافسية الأساسية لتحقيق مرونة طويلة الأجل.