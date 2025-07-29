وبحسب البيانات الأولية انكمش إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا خلال الربع الثاني بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد نموه بمعدل 7.4 بالمئة خلال الربع الأول، ليسجل الاقتصاد أول انكماش منذ الربع الأول من 2024.

جاء انكماش الاقتصاد الأيرلندي خلال الربع الثاني نتيجة تراجع أداء قطاع الصناعة الخاضع لسيطرة الشركات متعددة الجنسية.

وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد أيرلندا نموا بمعدل 12.5 بالمئة خلال الربع الثاني، بعد نمو بمعدل 20 بالمئة خلال الربع الأول.