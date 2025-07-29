وأوضح البيان أن الشركة قررت إلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي وقيدها في سوق أبو ظبي، وذلك بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة والحصول على التراخيص والموافقات والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أنه قد تقرر نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبو ظبي العالمي "ADGM" كشركة مسجلة بموجب لوائح شركات أبو ظبي.

يذكر أن أرباح أوراسكوم كونستراكشون قد تراجعت بنسبة 45.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 27.1 مليون دولار، مقارنة بربح 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024.