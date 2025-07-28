وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

كما سجلت معظم بورصات أوروبا مكاسب، إذ ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 بالمئة.

كما زاد المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى قياسي له عند 24639 نقطة الذي سجله قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

وتفرض الاتفاقية التجارية رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتتطلب من التكتل استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع استمرار التفاوض بشأن الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية.

وارتفعت أسهم السيارات خلال اليوم، إذ صعدت أسهم بورشه وفولكسفاغن 1.6 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم مرسيدس بنز وستيلانتس وفولفو للسيارات، التي سحبت توجيهاتها المالية لعام 2025 بسبب حالة الضبابية التجارية الأميركية، بنسبة تتراوح بين 1.6 بالمئة وثلاثة بالمئة.

وصعدت أسهم شركات الأدوية مع توسيع نطاق الرسوم الجمركية الأساسية المتفق عليها لتشمل الرعاية الصحية. وارتفعت أسهم كل من نوفو نورديسك وروش بأكثر من 1.5 بالمئة.

وساعدت توقعات التوصل إلى اتفاقيات تجارية مماثلة مع شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة قبل انقضاء المهلة وفرض الرسوم الجمركية في أول أغسطس في رفع المؤشر ستوكس 600 القياسي ليصبح على بعد 1.8 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الرابع من مارس بعدما سجل تعافيا 19.5 بالمئة من المستوى المتدني الذي سجله في أبريل .

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش 0.7 بالمئة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية تجري مناقشات مع عدة مشترين لبيع علامتها التجارية مارك جاكوبس.