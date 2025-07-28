وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي الاثنين، إنه في إطار تنفيذ الركيزة الاستراتيجية الأولى والخاصة بتعظيم الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، تواصل شركات القطاع جهودها الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات الدولة من مصادر الطاقة.

وبحسب الوزارة، أعلنت شركة "عجيبة للبترول" عن نجاحها في وضع البئر "Arcadia-28" على الإنتاج، والذي يستهدف تكوين "مساجد الكربوني"، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة حمضية دقيقة للبئر يوم 19 يوليو 2025، باستخدام تقنيات حديثة مماثلة لما تم تطبيقه في بئر "Iris".

وأشارت إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ من النفط، ما يُمثل إضافة قوية لطاقة الإنتاج اليومي للشركة، ويعكس نجاح خطط التطوير والتنمية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها.