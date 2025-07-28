وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات الاثنين في مقرها بمدينة إنغولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحا بقيمة 1.3 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 37.5 بالمئة على أساس سنوي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعا في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.

وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحا بقيمة 4.4 مليار يورو.

كما خفّضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 2.5 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الربحية بشكل كبير.

ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنه يجري حاليا تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورغن ريترسبرغر، إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحا في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبحت لديها إمكانية للتخطيط للمستقبل.

وأوضح ريترسبرغر أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية في الربيع وحدها كبدت "أودي" خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام.

ولم تُحمّل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها "بي إم دبليو" - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يُعلن ريترسبرغر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج.

وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب خر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى- عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك.

وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء.

وأكد ريترسبرغر أن الأرقام الحالية تُظهر "مدى ضرورة التحول الذي بدأ"، ويجب أن يستمر "بأقصى سرعة".

وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنويا.

علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية. ويمثل كلا السوقين حاليا تحديا للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.

يذكر أن مجموعة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات كانت قد أعلنت الجمعة، عن هبوط صافي الأرباح بأكثر من 30 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار)، وانخفضت الأرباح التشغيلية بواقع نحو 29 بالمئة إلى 3.8 مليار يورو، مما أدى إلى هامش تشغيلي بنسبة 4.7 بالمئة تماشيا مع توقعات المحللين.

وانخفضت الإيرادات بواقع 3 بالمئة إلى 80.6 مليار يورو، رغم عمليات تسليم السيارات المرتفعة على نحو طفيف.

وحذرت شركة فولكس فاغن من انخفاض أرباح العام بأكمله، مستشهدة بنقاط الضعف في بورشه وأودي وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات للولايات المتحدة.