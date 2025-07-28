وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن بنك الخليج وبنك وربة وقعا في وقت سابق مذكرة تفاهم بشأن صفقة الاندماج المحتملة.

يذكر أن بنك الخليج الكويتي أعلن في مايو الماضي تلقيه عرضاً مبدئياً غير ملزم من بنك وربة بشأن دراسة إمكانية الاندماج بين البنكين، لينتج عنه کيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عملية الاندماج ستتيح فرصة استراتيجية واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي.

يُذكر أن بنك الخليج، الذي تأسس في الكويت عام 1960، يركز نشاطه على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الدولية.

أما بنك وربة، فقد تأسس في الكويت في عام 2010، وتملك فيه دولة الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، 25.9 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.34 بالمئة ومجموعة الساير القابضة 10.24 بالمئة من رأس مال البنك.