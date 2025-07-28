وعزت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعاتها 23 بالمئة وارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع تكلفة المبيعات، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، قد حد من زيادة الأرباح الصافية.

وقالت سابك للمغذيات الزراعية إن إجمالي الإيرادات قد ارتفع بنحو 23 بالمئة إلى 3.2 مليار دولار (853.3 مليون دولار)، مقارنة مع 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) كانت قد سجلتها خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما خلال النصف الأول من عام 2025، فقد زاد صافي الربح 32 بالمئة إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك.

كما قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 بالمئة من رأس المال، وبواقع 3.5 ريال لكل سهم، وذلك عن النصف الأول 2025.