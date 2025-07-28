وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي هبط 14.8 بالمئة ليصل إلى 24.039 مليون دينار مقارنة مع 28.215 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.

وعزا البنك هبوط الربح في النصف الأول بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل التشغيلي 5.1 مليون دينار وارتفاع المصروفات التشغيلية 2.6 مليون دينار.

وأشار بنك الخليج الكويتي إلى أنه في المقابل انخفضت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 3.4 مليون دينار.