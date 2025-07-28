وعزت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية، هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 85 مليون ريال إلى 1.625 مليار ريال، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تسعة بالمئة إلى 850 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمقدار عشرة ملايين ريال سعودي.

ونمت إيرادات "زين السعودية" نحو 4 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.65 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو قطاع الأفراد، مدفوعاً بشكل رئيسي بإيرادات تقنية الجيل الخامس وشركة "تمام للتمويل" والتجوال الداخلي.

وبلغت ربحية السهم 0.24 ريال مقارنة بـ0.19 عن الفترة المماثلة من العام السابق.