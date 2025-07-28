وعزت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" هذا الارتفاع إلى عدة أسباب منها ارتفاع الإيرادات 492 مليون ريال وانخفاض تكاليف الإيرادات 235 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح 727 مليون ريال، خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عزمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني قيمتها 2.744 مليار ريال بواقع 0.55 ريال لكل سهم.

وعن النصف الأول من العام الحالي، قفزت أرباح شركة الاتصالات السعودية، التى تُعد رابع أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي من حيث القيمة السوقية، إلى 7.47 مليار ريال، بنسبة قدرها 13 بالمئة، مقارنة بأرباح قدرها 6.59 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.