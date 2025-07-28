وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033.

ولم تكشف سامسونغ عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل.

لكن وكالة بلومبرغ نيوز كانت قد قالت إن الصفقة لصالح شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك.

وأكد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا، على إكس، تقرير بلومبرغ نيوز، بأن الخطة هي إنشاء مصنع في تايلور بولاية تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي من تسلا.

وستمثل هذه الطلبية حوالي 7.6 بالمئة من إجمالي إيرادات سامسونغ العام الماضي وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في سامسونغ، والذي تخلف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وفقا ليونهاب.

وعقب الإعلان، سجل سهم سامسونغ ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.