ووفق البيان الصادر عن الشركة والمنشور على موقع سوق دبي المالي أيضا، فاعتباراً من 24 يوليو الجاري، أوفت أملاك بالتزاماتها المالية بشكل كامل ونهائي، والتي كان من المقرر تسويتها تعاقدياً بحلول أكتوبر 2026، حيث دفعت إجمالي المبلغ المتبقي وقدره 898 مليون درهم إماراتي إلى الممولين الستة المتبقين، وتعتبر هذه الخطوة محورية تجاه عملية التخارج الرسمية من اتفاقية الشروط المشتركة.

وأفادت الشركة بأن تسوية التسهيلات المالية خلال السنوات الماضية كان من أبرز التحديات التي واجهتها، وأن مجلس الإدارة والفريق الإداري بالشركة بذلا جهوداً استثنائية في هذا السياق، تمثّلت في التواصل الفعال مع الممولين وتسوية الالتزامات.

وبحسب الشركة فقد تعزز هذا الإنجاز من خلال سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع بعض الأراضي المملوكة للشركة، والتي تتماشى مع رؤية الشركة طويلة الأجل وساهمت في السداد المبكر للممولين.

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل": يمثل نجاحنا في السداد المبكر والإيفاء بالتزاماتنا المالية قبل الموعد المحدد، لحظة محورية في مسيرة "أملاك"، ولا شك أن هذا الإنجاز لا يؤكد فقط على التزامنا بإطار مالي قوي، بل يعكس أيضاً التزامنا بالوفاء بوعودنا، بما يمكننا من المضي قدماً في رحلة أعمالنا.

وأضاف: نتبع مساراً استراتيجياً لا يقتصر فقط على تعزيز وضعنا المالي، بل يتيح لنا أيضاً التركيز على فرص تمكننا من تحقيق النمو، ويمثل هذا المسار خطوةً مهمة للمضي قدماً في مسيرة تحولنا إلى شركة أكثر مرونة وتركيزاً.