وانخفض الربح الأساسي للسهم بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 1.97 فرنك، مدفوعا بتراجع صافي الأرباح، وهو ما قابله جزئيا تأثير برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي انتهى في ديسمبر من عام 2024.

وانخفض إجمالي المبيعات التي تم الإعلان عنها في النصف الأول، بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 44.2 مليار فرنك. وبلغ النمو العضوي 2.9 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، في بيان: "حافظنا على توقعاتنا لعام 2025، بينما كان لدينا معرفة بزيادة المخاطر وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "ما زلنا على ثقة بأن إجراءاتنا لتعزيز الأداء والتحول ستحقق طموحاتنا فيما يخص تحقيق النمو والأرباح على المدى المتوسط".