ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى تراجع المبيعات وانخفاض الدخل التشغيلي.

وقد تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 5.6 مليار ين مقارنة بـ 35.5 مليار ين خلال العام الماضي.

وتراجع صافي الدخل إلى 738 مليون ين أو 0.55 ين للسهم، مقارنة بـ 29.5 مليار ين أو 19.82 ين للسهم خلال العام الماضي.

وتراجعت المبيعات الربعية إلى 609 مليارات ين مقارنة بـ 627.5 مليار ين خلال العام الماضي.

وتوقعت ميتسوبيشي نمو المبيعات بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.95 تريليون ين. مع ذلك، من المتوقع انخفاض صافي الدخل بنسبة 2.4 بالمئة ليصل إلى 40 مليار ين.