وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع 16 من أصل 17 محللا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد، فيما تراوحت التوقعات بين 42.50 و44.50 بالمئة.

وكان المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 بالمئة في أبريل الماضي بعد الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت لضغوط على الاقتصاد وتسببت في انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 35.05 بالمئة في يونيو، منخفضًا من 35.41 بالمئة في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية.

وقال المركزي التركي في بيان إن "لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة وإنها ستتخذ قراراتها النقدية بهدف تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 بالمئة على المدى المتوسط".

وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستبقى ثابتة حتى تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف البنك أن التأثيرات المحتملة للتطورات الجيوسياسية والحمائية التجارية المتزايدة "تخضع للمراقبة عن كثب".