في تقرير تنظيمي، أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح تشغيلية قياسية بلغت 9.21 تريليونات وون للفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة قدرها 68.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، محققةً رقمًا قياسيًا فصليا جديدًا.

قفزت الإيرادات بنسبة 35.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.23 تريليون وون، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 69.8 بالمئة ليصل إلى 6.99 تريليونات وون.

تجاوزت الأرباح التشغيلية والمبيعات أعلى مستوياتها التاريخية السابقة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي.

عزت الشركة هذا الأداء القياسي إلى الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما عزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا ذاكرة النطاق الترددي العالي.

وأعلنت الشركة في بيان لها: "أدت الاستثمارات المكثفة لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة مطردة في الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي. وكانت شحنات كل من ذاكرة دي رام وذاكرة ناند فلاش أعلى من المتوقع، مما ساعد الشركة على تحقيق أفضل نتائج ربع سنوية في تاريخها".

وأعلنت إس كيه هاينكس أن مبيعات رقائق "HBM3E"، المكونة من 12 طبقة وذاكرة فلاش ناند، قد زادت في الربع الثاني، مما ساهم في تحقيق اتجاه إيجابي للأرباح، بفضل "قدرتها التنافسية الرائدة في قطاع ذاكرة الذكاء الاصطناعي وانضباطها الإداري الذي يضع الربحية في المقام الأول".

وأشارت الشركة إلى استقرار مستوى المخزون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وذلك بفضل زيادة طلبات الذاكرة وشحن المنتجات النهائية.

وفي النصف الثاني، من المتوقع أن يستمر الطلب على الذاكرة في النمو، حيث يخطط كبار العملاء لإطلاق منتجات جديدة.

كما تتوقع الشركة طلبًا أقوى على رقائق الذاكرة عالية الأداء والسعة، في ظل تصاعد المنافسة العالمية لتعزيز القدرات الاستدلالية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أيضًا أن تُولّد الاستثمارات المستمرة من جانب الدول لبناء بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي طلبًا على الذاكرة طويلة المدى.

ولتلبية الطلب المتزايد، أعلنت شركة إس كيه هاينكس أنها تخطط لمضاعفة إنتاجها من ذاكرة النطاق الترددي العالي هذا العام، مستفيدةً من قدراتها الإنتاجية والأداء المتميز لمنتجاتها.

وأكدت الشركة أيضًا أنها ستكون جاهزة لتوفير رقائق HBM4، الجيل السادس من ذاكرة النطاق الترددي العالي، وفقًا للجداول الزمنية للعملاء، للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، صرّحت الشركة بأن بعض الاستثمارات المخطط لها لهذا العام ستُخصّص مسبقًا لتسهيل توريد المنتجات الرئيسية، بما في ذلك ذاكرة النطاق الترددي العالي، بشكل أكثر سلاسة في عام 2026.

وقال سونغ هيون-جونغ، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز المؤسسي في شركة إس كيه هاينكس: "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا كمزوّد متكامل لذاكرة الذكاء الاصطناعي، ونُرضي عملاءنا ونقود توسع السوق من خلال الإطلاق في الوقت المناسب للمنتجات ذات الجودة والأداء الأفضل في فئتها التي يتطلبها نظام الذكاء الاصطناعي".