وبلغ صافي أرباح المساهمين خلال الربع الثاني 3.26 مليار يورو بانخفاض نسبته 4 بالمئة سنويا، في حين بلغ صافي الربح المصرفي المجمع خلال الفترة نفسها 12.6 مليار يورو بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة سنويا.

وتتوقع مجموعة بي.إن.بي باريبا وصول صافي أرباح العام الحالي إلى 12.2 مليار يورو وهو ما يتفق مع التقديرات المستهدفة للفترة من 2024 إلى 2026.

في الوقت نفسه وافق مجلس مديري المجموعة اليوم على صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 2.59 يورور للسهم.