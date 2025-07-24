أعلنت مجموعة بي.إن.بي باريبا المصرفية الفرنسية العملاقة، الخميس، تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.4 بالمئة سنويا إلى 6.2 مليار يورو، في حين ارتفع صافي الربح المصرفي المجمع خلال الفترة نفسها بنسبة 3.2 بالمئة إلى 25.5 مليار يورو.
وبلغ صافي أرباح المساهمين خلال الربع الثاني 3.26 مليار يورو بانخفاض نسبته 4 بالمئة سنويا، في حين بلغ صافي الربح المصرفي المجمع خلال الفترة نفسها 12.6 مليار يورو بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة سنويا.
وتتوقع مجموعة بي.إن.بي باريبا وصول صافي أرباح العام الحالي إلى 12.2 مليار يورو وهو ما يتفق مع التقديرات المستهدفة للفترة من 2024 إلى 2026.
في الوقت نفسه وافق مجلس مديري المجموعة اليوم على صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 2.59 يورور للسهم.