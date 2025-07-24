ففي الربع الثاني من العام، ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 71.3 مليار دولار، بحسب ما أعلنت الشركة مساء الأربعاء، متجاوزة توقعات المحللين بشكل طفيف.

وقال الرئيس التنفيذي لغوغل وألفابت، سوندار بيتشاي، إن الذكاء الاصطناعي "يؤثر بشكل إيجابي على كل جزء من أعمال الشركة"، مشيرا إلى ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "نظرات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي" و"وضع الذكاء الاصطناعي"، والتي تعزز تفاعل المستخدمين.

وتخضع أعمال غوغل الإعلانية لرقابة مكثفة مع التوسع المتزايد في دمج الملخصات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بهدف تقديم إجابات مباشرة على استفسارات المستخدمين. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الحافز لدى المستخدمين للنقر على الروابط المجاورة لنتائج البحث، وهو ما تعتمد عليه غوغل في تحقيق الإيرادات.

وبشكل عام، ارتفع إجمالي إيرادات ألفابت بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 96.4 مليار دولار، متجاوزا توقعات السوق.

كما ارتفع صافي الدخل بنسبة تزيد عن 19 بالمئة ليصل إلى 28.2 مليار دولار.

وتوقعت الشركة أن يحقق قطاع الحوسبة السحابية إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار خلال العام.

ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة تقارب 2 بالمئة في تداولات ما بعد السوق التي أعقبت إعلان الأرباح.