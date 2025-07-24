وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14 بالمئة في الربع الثاني لتصل إلى 2 مليار درهم، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من العام 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات في النصف الأول بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 5.9 مليار درهم مقارنة بـ 5.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداء واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية في مصرف أبوظبي الإسلامي، مدعوما بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نموا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليار درهم في العام السابق، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.

ووصل صافي هامش الربح إلى 4.27 بالمئة، وهو ضمن النطاق المستهدف، مما يعكس زيادة في حجم الأعمال وكفاءة في إدارة الميزانية العمومية.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقارنة مع 2 مليار درهم في العام السابق.

ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 28 بالمئة ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.

ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39 بالمئة من اجمالي الدخل التشغيلي، مما يؤكد استمرار التركيز الإستراتيجي على تنويع مصادر الدخل.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 28.2 بالمئة، في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقارنة بـ 28.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية.

وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.7 مليار درهم، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.