وأضاف بيسنت في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ "نحن بصدد بدء العملية، من الواضح أنه سيكون قرار الرئيس ترامب، ولسنا في عجلة من أمرنا".

تنتهي فترة ولاية باول في مايو 2026، لكن من المقرر أن يبقى في منصبه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى يناير 2028.

ودعا ترامب مرارا باول إلى الاستقالة، لكنه قال إنه لن يقيله.

وقال بيسنت في مقابلة أخرى بُثت أمس الثلاثاء إن باول ليس في حاجة إلى الاستقالة حاليا.

وردا على سؤال عما إذا كان يجري النظر في ترشيح ميشيل بومان إحدى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال بيسنت "لن أذكر أسماء، لكن هناك مرشحين، وكما قلت، هناك عدة رئيسات لبنوك احتياطي اتحادي في الولايات وهناك نساء رائعات خارج مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وذكر بيسنت أنه لا يزال يعقد اجتماعات دورية مع باول لكنه لم يخبره ما إذا كان سيترك منصبه قبل 2028.

وأضاف "أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة للمؤسسة، وأعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة له شخصيا".