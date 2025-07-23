وأوضحت البيانات المالية التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت أن ربحه الصافي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 14.836 مليون دينار مقابل 12.042 مليون قبل عام، بزيادة 23.2 بالمئة.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه في النصف الأول إلى "ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض في المخصصات المحملة، والذي قابله جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيليلة".

ووفق البيان، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنك بختام يونيو السابق 20% سنوياً عند 4.19 مليار دينار، ونمت إجمالي الإيرادات التشغيلية 10.4% لنفس الفترة عند 46.29 مليون دينار.

وكانت أرباح "الكويت الدولي" ثد ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2025 بنحو 20.9% سنوياً ليسجل 7.30 مليون دينار.