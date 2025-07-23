وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون إن "الصين دائما تدعو الأطراف إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية بالحوار والتشاور على قدم من المساواة، للحفاظ على بيئة جيدة من التعاون الدولي، الاقتصادي والتجاري".

والثلاثاء، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّه سيلتقي نظيره الصيني في ستوكهولم الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، مشيرا إلى مناقشة تمديد الموعد النهائي المحدّد في منتصف أغسطس لإعادة فرض مستويات أعلى من الرسوم الجمركية.

وقال بيسنت لشبكة "فوكس بيزنس" إنّه سيتحدث مع مسؤولين صينيين في العاصمة السويدية الإثنين والثلاثاء لعقد جولة ثالثة من المفاوضات الرفيعة المستوى، بهدف التوصل إلى ما قال إنّه تأجيل محتمل للموعد النهائي.

والأربعاء، أكدت الصين أن نائب رئيس الوزراء سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم للمشاركة في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا العام، تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية متصاعدة على صادرات بعضهما البعض لتصل إلى مستويات عالية، ما أدى إلى توقف التجارة بين أكبر اقتصادين في العام بالتزامن مع تصاعد التوترات.

ولكن بعدما التقى مسؤولون كبار في جنيف في مايو، اتفق الطرفان على خفض مستويات التعرفات الجمركية على أمل خفض التوتر بينهما، بينما التقى مسؤولون من البلدين في لندن في يونيو.

وقال بيسنت في مقابلة "ينتهي ذلك الاتفاق في 21 أغسطس، وسأتوجه إلى ستوكهولم الإثنين والثلاثاء لألتقي مع نظرائي الصينيين، وسنعمل على التوصل إلى تمديد محتمل".

وأشار إلى أنّ واشنطن تريد أيضا مناقشة مجموعة أوسع من المواضيع، بما في ذلك المشتريات الصينية من النفط الإيراني والروسي.