ونشر ترامب الخبر على موقع تروث سوشيال بعد اجتماعه مع ماركوس في المكتب البيضاوي، حيث أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الزيارة.

وقال "كانت زيارة جميلة، وأبرمنا اتفاقا تجاريا، وبموجبه ستصبح الفلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وستدفع الفلبين رسوما جمركية 19 بالمئة". ووصف ترامب نظيره الفلبيني بأنه "مفاوض جيد جدا وقوي".

وأضاف ترامب أن الحليفين في منطقة المحيط الهادي سيعملان معا على المستوى العسكري، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وقال ماركوس، وهو أول زعيم من جنوب شرق آسيا يلتقي ترامب في ولايته الثانية، للصحفيين في بداية الاجتماع إن الولايات المتحدة هي "الحليف الأقوى والأقرب والأكثر موثوقية لبلاده".

وكان لدى الولايات المتحدة عجز بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا مع الفلبين العام الماضي.

وقال ترامب إن البلدين قاما "بالكثير من الأعمال التجارية" مع بعضهما، مضيفا أن "الأرقام الكبيرة جدا" في الاتفاقية التجارية ستزداد بشكل أكبر.