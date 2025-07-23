الاتفاق، الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضا من 25 بالمئة المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر المقرر الأول من أغسطس .

قال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان. هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائما على علاقة ممتازة مع اليابان".

أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه ضغوطا سياسية بعد هزيمة انتخابية كبيرة يوم الأحد، بالاتفاق ووصفه بأنه "أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".

وأضاف إيشيبا أن الجانبين اتفقا أيضا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15 بالمئة. وتمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.

المؤشر نيكي الياباني يصعد لأعلى مستوى في عام

قادت شركات صناعة السيارات اليابانية المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للارتفاع إلى أعلى مستوياته في عام اليوم الأربعاء، في حين تراجعت السندات بعد أن توصلت طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، منهية بذلك حالة الجمود التي استمرت شهورا.

صعد نيكي بما يصل إلى 3.3 بالمئة إلى 41070.91 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي.

كما تجاهلت الأسواق إلى حد كبير تقريرا إعلاميا أفاد بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيتنحى بحلول نهاية أغسطس .



