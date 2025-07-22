ووفقا لبيانات الحكومة الأميركية، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم المفروم إلى 6.12 دولار خلال يونيو الماضي بزيادة نسبتها 12 بالمئة تقريبا عن العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار جميع شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 11.49 دولار للرطل (الرطل الواحد يساوي 453.592 جرام).

وقد شهدت أسعار لحوم البقر ارتفاعًا مطردًا على مدار العشرين عامًا الماضية نظرًا لقلة المعروض من الماشية، بينما لا يزال تناول لحم البقر شائعًا.

في الوقت نفسه، تشهد أعداد رؤوس الماشية في الولايات المتحدة انكماشًا مطردًا منذ عقود. فاعتبارًا من الأول من يناير الماضي، بلغ عدد الماشية والعجول في الولايات المتحدة 86.7 مليون رأس، بانخفاض نسبته 8 بالمئة عن ذروته السابقة في عام 2019. وهذا هو أدنى عدد لرؤوس الماشية منذ عام 1951، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.

وقد ساهمت عوامل عديدة، منها الجفاف وأسعار الماشية، في هذا الانخفاض.

والآن، قد يؤدي ظهور طفيل مزعج في المكسيك واحتمال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق إلى زيادة انخفاض المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.