وكان ترامب قد سعى إلى استخدام التشطيبات الرخامية والتكلفة الباهظة لمقر الاحتياطي الفيدرالي كذريعة لإقالة رئيسه جيروم باول، الذي خاض ضده صراعاً لسنوات حول أسعار الفائدة. ولكن الاستخدام المكثف للرخام في المبنى يعود - على الأقل جزئياً - إلى سياسات دعمها ترامب نفسه.

وعندما شرع الاحتياطي الفيدرالي في تجديد مقره الرئيسي في واشنطن الذي يعود إلى عصر الكساد الكبير خلال ولاية ترامب الأولى، واجه انتقادات في عام 2020 خلال عملية مراجعة شملت المسؤولين الذي تم تعيينهم الذين طالبوا بتوريد المزيد من "ألواح رخام جورجيا الأبيض " لواجهة المبنى.

ووفقًا لمحاضر اجتماعات "لجنة الفنون الجميلة" - الهيئة الاستشارية للحكومة الفيدرالية في الأمور المعمارية - تمت الموافقة في النهاية على إضافة الرخام إلى التصميم.

وقال مهندسو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي أراد جدراناً زجاجية لتعكس وجه مجلس الاحتياط كمؤسسة تتمتع بالشفافية، لكن ثلاثة من المسؤولين الذين عينهم ترامب باللجنة المحلية شعروا بأن الرخام الأبيض الجورجي هو الأفضل بالنسبة للمبنى التاريخي.

ولا يفسر الرخام تجاوز التكاليف المقدرة بنحو 600 مليون دولار تقريبا لمقر الاحتياطي الفيدرالي ومبنى إداري آخر قريب، والذي بلغت ميزانيته الآن 2.5 مليار دولار، ويشمل أيضًا إضافة مكان انتظار سيارات تحت الأرض وأروقة زجاجية جديدة في أفنية المبنى.

ولكن الأصول التاريخية لاستخدام الرخام الواسع تُعقّد بشكل أكبر محاولات البيت الأبيض تصوير محافظ البنك المركزي بأنه شخص مسرف ومبذر كذريعة محتملة للقيام بعزله.

وقال أليكس كريجر، الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد وعضو اللجنة الذي شارك في جلسات الاستماع حول اقتراح الاحتياطي الفيدرالي: "لن أتفاجأ إذا كانت التكلفة النهائية أعلى" بسبب إضافة الرخام.