وستدفع الشركة الفرنسية 1.15 مليار مقدما مقابل جميع الأسهم القائمة لشركة فايسبيو، مع احتمالية دفع 450 مليون دولار على دفعات مرتبطة بأعمال التطوير والإنجازات التنظيمية.

وسيمكن الاتفاق سانوفي من الحصول على لقاح مركب في مراحله الأولى مرشح لاستهداف الفيروس المخلوي التنفسي و فيروس التهاب الرئة البشري، وهما فيروسان تنفسيان مازالا يمثلان عبئا صحيا عالميا.