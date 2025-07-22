وأوضحت "موبايلي"، في بيان لها الثلاثاء على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى نمو في الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.3 بالمئة ليصل إلى 2.62 مليار ريال في الربع الثاني من العام المالي 2025، بالمقارنة مع 2.38 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م بنسبة 17.4 بالمئة لتصل إلى 891 مليون ريال، بالمقارنة مع 759 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنحو 8.2 بالمئة، لتبلغ 4.83 مليار ريال، مقابل 4.46 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي.

وحول الأداء النصف سنوي، فقد حققت موبايلي ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 22.9 بالمئة خلال الفترة الحالية (6 أشهر) ليصل إلى 1,597 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع صافي ربح قدره 1,299 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق