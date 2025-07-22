ويمثل هذا الرقم زيادة طفيفة في التقديرات، بعد أخذ التعديلات النهائية التي أجراها الجمهوريون في الاعتبار قبل تمرير التشريع.

ووجد المكتب أن أكثر من 10 ملايين شخص سيكونون دون تأمين صحي في عام 2034 بسبب هذا القانون، وهو تحسن طفيف مقارنة بالتقدير السابق الذي بلغ 11.8 مليون شخص.

ويروج الجمهوريون للقانون باعتباره خفضا ضريبيا يشمل جميع الأميركيين، لكن استطلاعا أجرته وكالة "أسوشيتد برس – إن أو آر سي" مؤخرا أظهر أن نحو ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يتوقعون أن القانون سيفيد الأثرياء، في الوقت الذي يهاجم فيه الديمقراطيون التشريع.

ووقّع ترامب مشروع القانون ليصبح قانونا في الرابع من يوليو، حيث جرى تمديد معدلات الضرائب الفردية الحالية التي كانت ستنتهي بنهاية هذا العام.

كما استخدم الجمهوريون القانون لخفض الإنفاق المستقبلي على برنامج "ميديكيد" (التأمين الصحي للفقراء) ومساعدات الغذاء، وتسريع إنهاء بعض الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة النظيفة.