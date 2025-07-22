وعزا البنك في بيانه لسوق الأسهم السعودية "تداول" هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات "وقابل ذلك ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة".

وعن الأداء النصف سنوي، فقد ارتفع صافي ربح البنك بنسبة تقارب 5 بالمئة، ليصل إلى 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأرجع البنك السعودي الأول هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، قابله ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، في حين شهدت مصاريف العمليات زيادة طفيفة بنسبة 1 بالمئة.